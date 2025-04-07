شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: جولة الرئيسين السيسي وماكرون فى خان الخليلي رسالة سلام من قلب مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتبعث برسائل سياسية واقتصادية وثقافية للعالم، وتؤكد على الدور المحوري لمصر في المنطقة باعتبارها شريكا استراتيجيا لفرنسا.

وأشار "الجندي"، إلى أن الاستقبال الرسمي للرئيس ماكرون، والذي تم على أعلى مستوى من التنسيق، يعكس مدى توازن السياسة الخارجية المصرية، وقدرتها على صياغة شراكات متعددة الاتجاهات تحمي المصالح الوطنية وتعزز من مكانة مصر الدولية، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها النظام العالمي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة ماكرون لمنطقة خان الخليلي بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت أبعادا تتجاوز الرمزية، حيث جاءت كرسالة واضحة على انفتاح مصر الثقافي، وحرصها على تقديم نموذج من التسامح والتعايش، من خلال عرض حي لتراثها الشعبي والروح الحقيقية للمجتمع المصري، موضحا أن اختيار خان الخليلي تحديدا، وهو رمز من رموز الهوية التراثية، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الثقافة هي جسر للتقارب بين الشعوب، وأن السلام يبدأ من التفاهم الإنساني والحضاري.

وأكد "الجندي"، أن المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية للرئيسين وهما يتجولان وسط المواطنين تؤكد على الصورة الإيجابية لمصر الآمنة والمضيافة، مشددا على أن الزيارة سيكون لها أثر إيجابي مباشر في دعم السياحة وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الصناعات الإبداعية والتعليم العالي.

واعتبر النائب حازم الجندي، أن خان الخليلي تحول إلى منصة لنقل رسائل سياسية ناعمة تعبر عن هوية مصر الحقيقية، متوقعا أن تنجح هذه الزيارة في بلورة موقف عربي اوروبي موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة لوقف هذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الانسانية.