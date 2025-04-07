شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية إسعاف في البحر والان نبدء بالتفاصيل

إنقاذ الركاب وانتشال الجثث

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون، جراء سقوط مروحية إسعاف في البحر قبالة سواحل جنوب غربي اليابان.وذكر خفر السواحل الياباني في بيان اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ طاقم المروحية "الطيار، والميكانيكي، والممرضة"، بعد العثور عليهم في المياه وهم متشبثون بأطواق النجاة، ونشر خفر السواحل طائرتين وثلاث سفن في المنطقة المنكوبة، في إطار الجهود المبذولة لإنقاذ الركاب وانتشال الجثث.وكانت المروحية في طريقها من مطار ناجازاكي إلى مستشفى في مدينة فوكوكا عندما تعرضت للتحطم. وأكد خفر السواحل أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.