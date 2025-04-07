الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تمارس الهيمنة باسم المساواة وتخدم مصالحها فقط وهذا مثال للتنمر الاقتصادي

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى أن "الولايات المتحدة تمارس الهيمنة باسم المساواة وتخدم مصالحها فقط وهذا مثال للتنمر الاقتصادي"، لافتة الى أن "واشنطن ألحقت أضرارا بالغة بالنظام التجاري العالمي وعلى دول العالم معارضة ذلك بشكل مشترك".

واكدت أن "الضغوط والتهديدات ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا وسنحافظ على مصالحنا بقوة"، لافتة الى اننا "مستعدون للعمل مع كل الدول لدعم نظام تجاري متعدد الأطراف والدفاع عن العدالة الدولية".