بورصة طوكيو اغلقت على تراجع 7,8% وبورصة سيول على 5,6%

أغلقت بورصة طوكيو على انهيار قارب 8% فيما أغلقت بورصة سيول على تراجع قدره 5,6%، وسط موجة هلع تسيطر على بورصات العالم حيال الوطأة الاقتصادية للحرب التجارية التي باشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي طوكيو أغلق مؤشر نيكاي الرئيسي على انخفاض بنسبة 7,82% عند 31136,58 نقطة، وخسر مؤشر توبيكس الموسع 7,79% محققا 2288,66 نقطة. وفي سيول أغلق مؤشر كوسبي على تراجع 5,57% بعدما أغلقت بورصة سيدني قبل ذلك بتراجع 4,2%. كما انهارت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 12%، في أسوأ انخفاض منذ أكثر من 16 عاما. وتراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 12,4% ليصل إلى 20021.32 نقطة، كما انخفض في البر الصيني المؤشر المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 7,7% إلى 3083.80 نقطة.

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