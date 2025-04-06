شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى للموازنة بحضور وزيرى الشئون النيابية والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 09:16 م

اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك بحضور وزيرى الشئون النيابية والإنتاج الحربي.

كما ناقشت اللجنة ناقشت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.

وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.

جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة



لجنة الخطة والموازنة