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فيضانات مدمرة تودي بحياة 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية

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أ ف ب - كينشاسا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي نحو 30 شخصًا حتفهم، بسبب الفيضانات المدمرة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سجلت أيضا أضرار مادية جسيمة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي لوكالة فرانس برس "هناك عدد كبير من الجرحى الذين أجلوا وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلًا.

ضحايا فيضانات الكونغو الديمقراطية

قبل فترة أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير أكثر من 12 ألف منزل.
وذلك بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.

فيضانات الكونغو الديمقراطية

وذكرت التنسيقية الإقليمية للحماية المدنية في بيان حينها، أن مياه بحيرة ألبرت غمرت قرابة 80 قرية في ثلاث مقاطعات بإقليم "إيتوري".

وجرى دعوة المواطنين الذين يعيشون في قرى قريبة من البحيرة ولم تتأثر بعد بالمياه إلى تركها في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الضرر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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