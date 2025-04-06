شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مدمرة تودي بحياة 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا فيضانات الكونغو الديمقراطية

فيضانات الكونغو الديمقراطية

وجرى دعوة المواطنين الذين يعيشون في قرى قريبة من البحيرة ولم تتأثر بعد بالمياه إلى تركها في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الضرر.

الدمام - شريف احمد - لقي نحو 30 شخصًا حتفهم، بسبب الفيضانات المدمرة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سجلت أيضا أضرار مادية جسيمة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي لوكالة فرانس برس "هناك عدد كبير من الجرحى الذين أجلوا وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلًا.قبل فترة أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير أكثر من 12 ألف منزل.وذلك بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.وذكرت التنسيقية الإقليمية للحماية المدنية في بيان حينها، أن مياه بحيرة ألبرت غمرت قرابة 80 قرية في ثلاث مقاطعات بإقليم "إيتوري".