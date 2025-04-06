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شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مدمرة تودي بحياة 30 شخصًا في الكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي نحو 30 شخصًا حتفهم، بسبب الفيضانات المدمرة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث سجلت أيضا أضرار مادية جسيمة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي لوكالة فرانس برس "هناك عدد كبير من الجرحى الذين أجلوا وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلًا.
وذلك بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.
وقال وزير الصحة العامة الإقليمي في كينشاسا باتريسيان غونغو أباكازي لوكالة فرانس برس "هناك عدد كبير من الجرحى الذين أجلوا وحتى الآن هناك نحو 30 قتيلًا.
ضحايا فيضانات الكونغو الديمقراطيةقبل فترة أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير أكثر من 12 ألف منزل.
وذلك بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.