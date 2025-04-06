شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يقدم 4.1 مليون مساعدة ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في دعم الأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى المختلفة بالجمهورية، وقد استطاع تقديم خدمات متنوعة ما بين اجتماعية وصحية وتعليمية وغيرها من الخدمات لمد يد العون للأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقد قدم التحالف الوطني 4.1 مليون مساعدة اجتماعية تنوعت ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج وفك كرب غارمات منذ إنشائه فضلًا عن تقديم 699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

ويضم التحالف الوطني 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 ملايين أسرة.