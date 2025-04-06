شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى يسهم فى طرح رؤى وتوصيات بناءة لصناع القرار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، باللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لمناقشة عدد من الملفات المهمة عبر آلية الحوار الوطني.

وأكد الشيمي في بيانه، أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتفعيل دور الحوار الوطني كمنصة تجمع نخبة من الخبراء والمفكرين وأصحاب التخصصات المختلفة، رغم تنوع توجهاتهم السياسية والاقتصادية، للتوافق على القضايا والأولويات الوطنية. وأوضح أن مناقشة مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية من الأطراف المختلفة، يُظهر حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الرؤى المتنوعة لتأمين المصالح الوطنية وتخطي التحديات الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تناول القضايا المجتمعية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، يعكس وعي الحكومة بأهمية هذه المجالات في تشكيل الوعي العام وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف أن التعاون المستمر بين الحكومة والحوار الوطني يسهم في طرح رؤى وتوصيات بناءة لصناع القرار في مختلف القطاعات، مما يدعم مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد.

وأكد على أن تفعيل آليات الحوار الوطني يعزز من المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ويؤكد حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.