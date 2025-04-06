فضل الله من بليدا: أميركا تتحمل مسؤولية اعتداءات الاحتلال والعدو يستغل الأصوات العميلة في الداخل

أكد النائب حسن فضل الله، من بلدة بليدا في جنوب لبنان، أن "الاحتلال يستغل عجز الدولة اللبنانية"، داعياً إلى "موقف عملي على الصعيدين السياسي والدبلوماسي".
وطالب فضل الله الدولة بـ"عدم التخلي عن مسؤولياتها"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعتداءات الاحتلال والعدو يستغل الأصوات العميلة في الداخل التي تدعو للقصف".
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