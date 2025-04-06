قتيل و3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين عند طريق عام العباسية صور

وقع حادث سير مروع عند طريق عام العباسية صور يين دراجتين ناريتين، على متن كل واحدة منهما شخصان، مما أسفر عن وفاة شخص واصابة آخر بجروح خطيرة، والباقين بجروح متوسطة.

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