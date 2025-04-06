شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير: وعى المصريين الرهان الحقيقي للدولة والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، لمناقشة عدد من الملفات الوطنية الهامة، وذلك في إطار تعزيز آلية التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني.

وقال زكريا، في بيان له، إن حرص رئيس الوزراء على الانخراط المباشر في مناقشة قضايا مثل مستقبل المنطقة، والأوضاع الإقليمية والدولية، والدور المحوري للإعلام والدراما في تشكيل وعي المواطن، يؤكد الوعي والإدراك العميق من الدولة بأهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، وتحويلها إلى سياسات عامة واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، مما يستدعي تماسكاً داخلياً أكبر، وإشراكاً حقيقياً للقوى السياسية والمجتمعية في رسم خريطة المستقبل، موضحاً أن الرهان الحقيقي في هذه المرحلة هو على وعي الشعب المصري، وقدرته على التمييز بين الهدم والبناء، وبين النقد الهدام والمسؤولية الوطنية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مناقشة ملف الوعي ليست رفاهية، بل هي جزء من معركة الدولة للحفاظ على استقرارها وهويتها، مشيراً إلى أن الدراما والإعلام يمثلان أدوات استراتيجية في تشكيل المزاج العام، وتحصين المجتمع من حملات التشويه والتشكيك، وهو ما يتطلب رؤية موحدة بين الدولة وأجهزتها والمجتمع المدني.

وأوضح أن الحوار أصبح آلية مؤسسية لتبادل الرؤى وصياغة البدائل، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في هذه الاجتماعات الدورية بين الحكومة والأمانة الفنية للحوار الوطني بما يرسخ قيم الشفافية والمشاركة، ويعزز ثقة المواطن في أن صوته مسموع، وأن الدولة جادة في البناء المشترك.