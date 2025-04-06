شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير عضو التحالف الوطنى تختتم إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية فى قرى إطسا والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، عن الانتهاء من أعمال إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة في قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث تم تسليم هذه المنازل لأصحابها ضمن برنامج "اكتشاف الأبطال"، الذي يهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا بالمجتمعات الأولى بالرعاية.

ويهدف برنامج "اكتشاف الأبطال" إلى توفير بيئة ملهمة للشباب، مع تقديم دعم شامل يشمل الرعاية الفنية والصحية والاجتماعية والتعليمية. كما يتضمن البرنامج دعمًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للأسر لضمان استمرارية النجاح، في إطار المبادرات الرئاسية ورؤية مصر 2030.

وقد أكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن التعاون بين المؤسسة وماونتن ڤيو في إعادة إعمار المنازل يأتي ضمن استراتيجية صناع الخير لتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن أهداف التحالف الوطني التي تسعى إلى الارتقاء بالقرى الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتضمنت أعمال إعادة الإعمار بناء الجدران التي تهدمت، وإقامة أسطح خرسانية، بالإضافة إلى أعمال المحارة، الدهانات، تركيب الأبواب والشبابيك، وتوصيل المياه والكهرباء، فضلاً عن تنفيذ أعمال السباكة في الحمام والمطبخ.

من جانبه، قال المهندس أحمد المرسي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية: "نؤمن في مؤسسة ماونتن ڤيو بأن السعادة ليست رفاهية، بل هي القوة المحركة للتغيير المستدام، من خلال هذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير، سعينا إلى تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية عبر تجديد وتأهيل منازلهم، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم".

جانب من المنازل

المنازل من الداخل