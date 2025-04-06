شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: المجلس له دور فى استكمال البنية التشريعية فى حدود اختصاصه والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بدراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والذي يتناول تنظيم شركات الأشخاص، وذلك في إطار مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد.

وقال عبد الرازق:" لا يفوتني إلا الإشادة بعمل اللجنة، وبالمناقشات التى عكست حقيقة إجراء واعى سواء كان بواقع الاقتصاد المصري أو من واقع التشريع، والرغبة فى أن يكون للمجلس الموقر دور فى استكمال البنية التشريعية باستمرار فى حدود اختصاص المجلس، والشكر موصول للحكومة التى حرصت كل الحرص ان يكون لها وجود مؤثر واستكمال حلقات هذا النقاش الثري".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.