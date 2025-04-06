شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار: إتاحة التأسيس الإلكترونى للشركات دون التقيد بعنوان والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك خطوات جادة وفاعلة فى ملف التحول الرقمي فى قطاع الاستثمار، بداية من تسهيل الإجراءات وإتاحة التأسيس الإلكتروني.

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضم الأنشطة الخدمية، ومنها التطبيقات الإلكترونية، إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، ما يساعد على اجتذاب الخبرات التكنولوجية من الخارج ونقل المعرفة للشباب المصري، والمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.

وتابع حسام هيبة:" نعمل على توحيد قانون الشركات، وذلك من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار، لافتا إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهجها.

واستكمل هيبة:" بدأنا العمل على تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونعمل ايضا على تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور، وذلك كله فى إطار التيسير والتسهيل على المواطنين.