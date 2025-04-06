شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة الأثر التشريعى لقانون التجارة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأحال المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء بها من توصيات وهى تشمل تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة وتقرير اللجنة المشتركة من لحنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف ، بشأن أنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن : دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلا في سنغافورة".

وتشمل التقارير المحالة أيضا تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغية المقدمين من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس - محافظةأسوان وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة – مركزدراو - محافظة أسوان بالإضافة الى تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين يرغبة المقدمين من النائبة /نيفين الأنطوني، بشأن: "الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية ومن النائبة حنان سليمان بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن:"تخصيص قطع أراض لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو وتقريرا لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي، بشأن: ضرورة مراجعة كافة الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل كافة الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفعاليات الرياضية ومن النائب طارق عبد الهادي بشأن: "توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشأ.