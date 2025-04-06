شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. عزاء شقيقة نقيب الصحفيين خالد البلشى بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إقامة عزاء شقيقتة انتصار البلشي، يوم الأربعاء المقبل، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مشيرا إلى أن تشييع الجنازة سيكون اليوم الأحد، بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.

وكان خالد البلشى نقيب الصحفيين أعلن أمس، صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، وتشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية.