شكرا لقرائتكم خبر عن لملايين المتعاملين.. الهيئة القومية للبريد تضع ضوابط الشحن أونلاين.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتعاملين.. الهيئة القومية للبريد تضع ضوابط الشحن (الأونلاين)"، استعرض خلاله ضوابط صارمة للشحن أونلاين وعلاقته بهيئة البريد المصرية، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية جُملة "قنن وضعك أفضل"، حيث أنه مع انتشار خدمات التجارة الإلكترونية، والطلبات عبر الشبكة (الأونلاين)؛ تزايدت الحاجة لنقل السلع والمنتجات التي يتم التعامل عليها، ولو حضرتك شغال في مجال الخدمات البريدية والشحن، فلابد من الحصول على ترخيص من - البريد المصرى Egypt Post – من أجل ممارسة هذا النشاط، فبدون ترخيص جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، العقوبة والمصادرة.

ويجب تقنين وضعك بالترخيص من الهيئة القومية للبريد باعتبارها الجهة المنوط ببها إدارة مرفق البريد وتنظيمه وتدعيمه والإشراف عليه وفقا لأحكام الإتفاقيات البريدية الدولية وأحكام قانون نظام البريد ولائحته التنفيذية وقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، ولو صدر ضد شخص حكم جنائي في قضية من قضايا البريد لابد من عمل تصالح عن طريق الهيئة القومية للبريد، ولو حضرتك محامي شركة أو شخص شغال في هذا المجال؛ لازم تنصح موكلك بتقنين وضعه، حتى لا يتفاجأ بحكم صدر ضده، خاصة وأن أكثر من شخص رجع من المطار بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم لمزاولة هذا النشاط بدون ترخيص سيما في الفترة الأخيرة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الحصول على ترخيص من البريد المصرى - Egypt Post – حال كنت تعمل في مجال الخدمات البريدية والشحن، لأن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يُعد جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية، العقوبة والمصادرة، فمع انتشار خدمات التجارة الالكترونية، وإزدهار سوق التعاملات عبر الشبكة (الأونلاين)؛ لاسيما أعقاب فترة انتشار وباء فيروس كورونا، فقد تزايدت الحاجة لنقل السلع والمنتجات التي يتم التعامل عليها من خلال هذه التجارة والسوق المزدهرة .

وإليكم التفاصيل كاملة:

ضوابط صارمة للشحن أونلاين.. الهيئة القومية للبريد تضع ضوابط الشحن.. ضرورة الحصول على ترخيص من "البريد" لممارسة النشاط.. التعامل بدون ترخيص جريمة جنائية تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية للعقوبة والمصادرة

برلمانى