البابا فرنسيس ظهر في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان وصافح عددًا من الأشخاص

ظهر البابا فرنسيس، الذي يتعافى من التهاب حاد في الرئتين، بشكل مفاجئ في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان حيث قام بتحية المؤمنين ومباركتهم، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال البابا فرنسيس من الساحة بعد أيام من مغادرته مستشفى جيميلي في روما: "أحد سعيد للجميع. شكرا جزيلا".

وشق البابا فرنسيس طريقه بين الحشود إلى ساحة القديس بطرس، على كرسي متحرك، في نهاية قداس كبير مخصص للمرضى.

وبارك بعد ذلك أمام المذبح الآلاف من المتجمعين في ساحة القديس بطرس قبل أن يقوم بمصافحة عدد من الأشخاص خلف المذبح.

وإذ تحدث الفاتيكان مؤخرا عن تحسن في حالة الحبر الأعظم الصحية، إلا أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن هذا الظهور العلني، وهو الأول له في الفاتيكان منذ دخوله المستشفى في 14 شباط.

ومن المفترض أن يمضي البابا فرنسيس فترة نقاهة لمدة شهرين بعد تعرضه لوعكة كادت أن تؤدي بحياته مرتين، مع التزام الراحة التامة وعدم ممارسة أي نشاط عام أو اتصال مع المؤمنين، للحد من خطر الانتكاس الصحي.