شكرا لقرائتكم خبر عن صور| في أكثر من ألف بلدة ومدينة أمريكية.. تظاهرات حاشدة ضد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر الآلاف السبت في واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها رفضا لسياسات دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك الذي يقود جهود التخفيض في الميزانيات العامة، في أكبر احتجاجات منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى الرئاسة.

ورفعت المتظاهرون اللافتات المناوئة للرئيس الأمريكي على بُعد بضعة مبان من البيت الأبيض، كما نظّم تحالف من عشرات المجموعات ذات الميول اليسارية، تظاهرات في أكثر من ألف بلدة ومدينة وفي كل دائرة انتخابية للكونغرس، بحسب ما يؤكد هذا التحالف.

غضب أمريكي وقد أثار ترامب غضب الكثير من الأميركيين من خلال التحرك بشكل عدواني لتقليص حجم الإدارات الحكومية، وفرض قيمه المحافظة والضغط بشكل حاد حتى على الدول الصديقة بشأن شروط التجارة، ما تسبب في هبوط أسواق الأسهم.

ويشعر العديد من الديموقراطيين بالغضب لأن حزبهم الأقلي في مجلسي النواب والشيوخ، يقف عاجزا عن مقاومة تحركات ترامب العدوانية.