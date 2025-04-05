شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يقدم 14.1 مليون خدمة طبية للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ويكثف جهوده فى كافة المحافظات خاصة بعد توحيد جميع الأنشطة التطوعية تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

ولعل من أولويات التحالف الوطني تقديم الرعاية الصحية وانتشار خدماته فى كافة المحافظات والقرى لتقديم الدعم اللازم وخدمات صحية متنوعة حيث قدم التحالف الوطني 14.1 مليون خدمة طبية متنوعة فى كافة المحافظات.

وبنظرة عامة فقد قدم التحالف الوطني للعمل الأهلى 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا، بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 ملايين أسرة، وكذلك تقديم 4.1 ملايين مساعدة اجتماعية تنوعت ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج وفك كرب غارمات، فضلًا عن تقديم 699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.