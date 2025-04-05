شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يدعم الفئات الأكثر احتياجا.. 124.8 مليون خدمة و10 ملايين مساعدة نقدية والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يضم 36 كيانًا خدميًا وتنمويًا، في تحقيق عدد من الإنجازات حيث قدم منذ إنشائه وحتى الآن 124.8 مليون خدمة لنحو 40 مليون مستفيد سنويًا.

ووفقا لتقرير نشره مجلس الوزراء، فإن خدمات التحالف شملت 14.1 مليون خدمة طبية، و89.9 مليون خدمة غذائية، إلى جانب تقديم مساعدات نقدية لـ10.1 ملايين أسرة، و4.1 ملايين مساعدة اجتماعية، و699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي.

وخلال شهر رمضان، قدم التحالف أكثر من 11 مليون وجبة، و4.5 مليون كرتونة غذائية، واستفادت 35 ألف أسرة من مساعدات إنسانية ومادية، كما وزع في عيد الفطر أكثر من 45 ألف كرتونة و55 طنًا من اللحوم، ويستعد لعيد الأضحى بتوزيع لحوم على أكثر من مليوني أسرة، ومساعدات مالية استثنائية لـ25 ألف أسرة.

ومن أبرز مبادرات التحالف، حملة "إيد واحدة" التي استهدفت في مرحلتها الأولى 3 ملايين مواطن، وتستهدف 7 ملايين أسرة في مرحلتها الثانية، ومبادرة "ازرع" التي دعمت زراعة أكثر من 769 ألف فدان بمشاركة 600 ألف مزارع، بالإضافة إلى تنظيم 30 قافلة "ستر وعافية" استفاد منها 660 ألف مواطن بـ19 محافظة.