شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعي النائبة رقية الهلالي.. ويتقدم بخالص العزاء لأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور لها بإذن الله النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم "رقية الهلالي" – عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج - والتى توفاها الله اليوم.

وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم – عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج - والتى توفاها الله اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وان يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.