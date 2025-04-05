شكرا لقرائتكم خبر عن حياة خطاب: مصر قوية برئيسها وجيشها وشعبها الواثق فى القيادة الحكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر قوية برئيسها وجيشها، ولن تنال من عزيمتها أي ادعاءات أو شائعات، موضحة أنه خلف القيادة الحكيمة شعبًا يثق تمام الثقة في رئيسه.

واستنكرت خطاب، في تصريحاتها اليوم، الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم، والتي تطالب بإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى المبارك خلال ما يُعرف بعيد الفصح العبري، موضحة أن هذه الدعوات تُعد تصعيدًا خطيرًا في إطار الحرب الدينية التي تشنّها إسرائيل.

وأضافت خطاب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح عبر التاريخ ولن يتغير، مشيرة إلى أن هناك ثوابت تاريخية، كما أن دور مصر منذ بداية الأزمة واضح أمام العالم أجمع، وما زالت تسعى بكل الجهود لوقف إطلاق النار وإيجاد حل عادل يقوم على أساس حل الدولتين.

وأشارت خطاب إلى أن المجتمع الدولي صامت تجاه المجازر والمذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، متسائلة: «أين حقوق الإنسان؟ وأين العدالة التي ناديتم بها كثيرًا طيلة الأعوام الماضية؟ ولماذا هذا الصمت تجاه شعب أعزل يُباد دون تفرقة بين كبير أو صغير، امرأة أو رضيع؟ فجيش الاحتلال لا يرى إلا الدمار».