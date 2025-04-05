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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رقية الهلالي عضو مجلس النواب.. وحزب حماة الوطن ينعيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسينالسبت، 05 أبريل 2025 06:14 م
أعلن حزب حماة الوطن، وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت.
وقال الحزب في بيان منذ قليل: "ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ".
حزب حماة الوطن يعني النائبة رقية الهلالي
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