شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رقية الهلالي عضو مجلس النواب.. وحزب حماة الوطن ينعيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت.

وقال الحزب في بيان منذ قليل: "ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ".

حزب حماة الوطن يعني النائبة رقية الهلالي