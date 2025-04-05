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وفاة رقية الهلالي عضو مجلس النواب.. وحزب حماة الوطن ينعيها

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  • وفاة رقية الهلالي عضو مجلس النواب.. وحزب حماة الوطن ينعيها 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

السبت، 05 أبريل 2025 06:14 م

أعلن حزب حماة الوطن، وفاة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت.

وقال الحزب في بيان منذ قليل: "ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ".

حزب حماة الوطن يعني النائبة رقية الهلالي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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