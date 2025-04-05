شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: يجب على الشعب عدم السماح لأهل الشر بشق الصف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن الدور الذى تلعبه الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية مع عدم المساس بأمنها القومى دور تاريخي لا ينكره أحد إلا جاحد، مضيفا أن موقف الدولة المصرية متمثلا في القيادة السياسية معبر عن إرادة الشعب المصري وهو ما ظهر بقوة على أرض الواقع سواء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الشعب من أمام معبر رفح من الجانب المصري رافضا للتهجير ومؤيدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيدا للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضه للتهجير الذى أعلنه الرئيس منذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر وهو الموقف الثابت والراسخ، وأيضا ما شاهدنا من تجمع الملايين من المصريين في كافة الميادين المصرية عقب صلاة عيد الفطر المبارك لإعلان الموقف الشعب من تأييده لقرارات القيادة السياسية ورفضه التهجير.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن الفترة الحالية وكلما تصاعدت الأحداث يفرض على الشعب المصري عدم إعطاء الفرصة لأحد من أهل الشر أن يشق الصف الوطنى أو ينساق وراء محاولات تفكيك النسيج الوطنى، فعلينا التلاحم والترابط والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصري وعلى القضية الفلسطينية أيضا.



