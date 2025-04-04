شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام هلال: الوعى فرض على كل مصرى ومصرية للحفاظ على وطننا والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تصاعد الأحداث في الإقليم وخاصة في فلسطين وما يشنه الاحتلال من جرائم بشعة تجاه أشقائنا في فلسطين وفى ذات الوقت تحديات جسيمة تواجه الدولة المصرية وإحاطتها بحزام ناري في منطقة مشتعلة يفرض على كل مصري ومصرية واجب وطنى تجاه بلدهم، وهو الاصطفاف خلف القيادة والترابط ليمر وطننا بسلام في هذه الفترة الحرجة.

وشدد "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أنه في حال ترابط الشعب والتفافه خلف القيادة السياسية لن يستطع أحد النيل بالدولة المصرية، قائلا: "الكرة حاليا في ملعب الشعب ووعيه"، مشيرا إلى أن محاولات تفكك النسيج الوطنى مستمرة ولن تتوقف وعلينا جميعا التصدي لكل هذه المحاولات الشيطانية بنشر الوعى ومعرفة حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأن القيادة السياسية والجيش المصري بوصلة الشعب للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وندد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلى من مجازر وجريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة الأحداث وانتهاكه لكافة القوانين والمعاهدات الدولية على مرأى ومسمع من العالم وسط صمت دولي مخزي.