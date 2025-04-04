شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تصاعد وتيرة الأحداث يفرض على الشعب الترابط ورفع الوعي للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، إن الأحداث الجارية في فلسطين وتصاعدها بشكل متسارع ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططه الشيطانى يفرض على الشعب المصري أجمع أن ينتبه على وطنه، فالدولة المصرية لديها قيادة سياسية قوية وحكيمة وجيش وطنى على أتم استعداد بالتضحية بأرواحه للحفاظ على أرض الوطن وهذا لا خلاف عليه وهو أمر يعلم به العالم وهو ما جعل أهل الشر يكثفون جهودهم من أجل تفكك الشعب المصري من خلال بث الشائعات وتزايدها وتشويه الإنجازات والتقليل من الدور المصري وإفقاد الثقة في القيادات، فكل هذه الأمور في منتهى الخطورة حاليا وعلينا التصدي لكل هذه المحاولات المستميتة من خلال ترابطنا واصطفاف الشعب خلف القيادة والجيش.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال تصريحها لـ ”الخليج 365”، أن الشعب المصري على قدر كبير من الوعى وعلم بهدف أعدائه وعلينا الاستمرار في رفع الوعى والحفاظ على ترابطنا والتمسك بقرارات القيادة السياسية فالرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه التهجير ورفضه تصفية القضية الفلسطينية وهو الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية منذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهو موقف القيادة والشعب معا ومما يؤكد ذلك هو خروج الملايين من المصريين في الميادين بكافة المحافظات عقب صلاة عيد الفطر المبارك مشددين على رفضهم للتهجير وتأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يحافظ على الأمن القومى المصرى، وعلينا التمسك بهذا الموقف الشعبي لتمر هذه المرحلة بسلام.