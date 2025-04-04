كشف الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنّ "نِصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة"، في قطاع غزة.
وبناء على ذلك، أعلن أبو عبيدة "أننا قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم"، في وقت يشهد فيه القطاع غارات مكثّفة ومجازر يوميّة.
وأضاف "إذا كان العدو معنيًا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورًا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر"، مشيرًا إلى أنّ "حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنيةً بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في كانون الثاني ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة حمّل إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى: قررنا إبقاء نصفهم في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.