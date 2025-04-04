وزير الصناعة الفرنسي: نؤكد ضرورة توقف الشركات الفرنسية عن الاستثمار في أميركا

أكّد وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراسي، على "ضرورة توقف الشركات الفرنسية عن الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية"، مشددًا على أنّ"أوروبا يجب أن ترد بشكل متناسب وحازم على الرسوم الجمركية الأميركية".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "أوروبا تريد تجنب التصعيد ويجب أن تبقى موحّدة"، في وقت تستمر فيه الاضطرابات في الأسواق العالمية جرّاء الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه جميع دول العالم.

وأوضح فيراتشي أنّ "الوضع حاليا غير مسبوق منذ ثلاثينيات القرن الماضي وقد يؤدي لزعزعة استقرار اقتصاد العالم"، وقال: "على الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركة بوينغ وسيتم مناقشة الأمر الأسبوع المقبل".