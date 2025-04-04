شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. 660 ألف مستفيد بـ 19 محافظة فى مبادرة "ستر وعافية" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي العديد من المبادرات لحث أعضاء التحالف على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للأكثر استحقاقا في سباق ليعم الخير على الجميع ومن أبرز هذه المبادرات "ستر وعافية" والتي تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه، ونشر ثقافة التطوع.

كما تهتم قوافل ستر وعافية بتمويل بعض المشروعات من خلال إقامة مشروعات وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين، وتخدم قوافل ستر وعافية 35 ألف مواطن فى الأقصر، وتقدم خدمات تقليدية ومشروعات تنمية فى محافظة سوهاج.

وتم تنظيم 30 قافلة من قوافل ستر وعافية بـ 19 محافظة بإجمالي 660 ألف مستفيد مباشر، وقد أطلق التحالف الوطني قوافل ستر وعافية في عدد من المحافظات، ومن بينها مركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، وقرية البليدة بمحافظة الجيزة، وقرية القاشة التابعة بمحافظة كفر الشيخ، وقرية كفر حجازى بمحافظة الغربية، وقرى غزالة والحجايزة بمحافظة الدقهلية، وقرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية، وقرية أبو ليلة بمركز ميت غمر بالدقهلية.

كما أطلقت قوافل ستر وعافية في قرى الطويرات ودندرة بمحافظة قنا، و قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وقرى سلوا والرغامة البلد بمحافظة أسوان، وقرى الدير، والقريا، والنمسا بمحافظة الأقصر، وقرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة بسوهاج، وعلى مدار العامين تم إطلاق هذه القوافل لخدمة الأسرة المصرية وتوفير كافة احتياجاتها لترسيخ مفهوم العمل الخيري.