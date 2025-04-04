شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. 3 ملايين مستفيد بالمرحلة الأولى من "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات وقد أطلق العديد من المبادرات لحث أعضاء التحالف على تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للأكثر استحقاقا في سباق ليعم الخير على الجميع.

ولعل من أبرز هذه المبادرات حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطنى لتقديم يد العون لكافة الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات والقرى والمناطق النائية.

وهى المبادة التي استفاد من المرحلة الأولى منها أكثر من 3 ملايين مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير خدمات ومساعدات مختلفة، مثل: الملابس والمواد الغذائية وإعادة إعمار المنازل وتجهيز عرائس للزواج.

وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتمثل أهداف حملة "إيد واحدة" فى الآتى:

- تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على تحسين حياة ملايين المصريين وتوفر لهم حياة كريمة، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، فتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدوية، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.