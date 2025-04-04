روبيو: علينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة وإذا كان الروس يسعون لكسب الوقت فالرئيس ترامب ليس مهتما بذلك

اعتبر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، أنه "إذا كان الروس يسعون لكسب الوقت فالرئيس دونالد ترامب ليس مهتما بذلك ولن ندخل في فخ التفاوض من أجل التفاوض"، مشيرا الى انه "نشهد مساعي في الكونغرس لفرض مزيد من العقوبات على روسيا وإذا لم نتوصل إلى سلام فتلك المساعي ستتزايد"، مشددا على ان "الطريقة الوحيدة لوضع حد للحرب في أوكرانيا هي التفاوض".

ورأى روبيو أن "علينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة، والصين لا تستورد بضائع لكنها في المقابل تصدر وتقوم بإغراق الأسواق"، لافتا الى أن "واشنطن حاضرة في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى وغايتنا زيادة الإنفاق العسكري لزيادة قدراتنا المشتركة، فكلما كان شركاؤنا في النيتو أقوى كان الحلف أقوى "، معتبرا أن "الصين تعمل على أكبر توسع عسكري في تاريخها وعلينا مواجهة ذلك".

من جهة اخرى، أعلن أنه "نتخذ إجراءات ضد الحوثيين لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن وعلى العالم أن يمتن لغاراتنا ضدهم"، لافتا الى أن "الحوثيين هاجموا بحريتنا 174 مرة وهناك دول قدمت الشكر لنا على توجيه الضربات لهم".