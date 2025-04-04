الذهب يتراجع في المعاملات الفورية 2% إلى 3050.74 دولارًا للأونصة

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3050.74 دولارا للأونصة، وذلك في ظل استمرار تأثير الاضرابات في السوق جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية.
وكان قد توقفت فجأة صفقة تحكيم ضخمة جذبت عشرات مليارات الدولارات من الذهب والفضة إلى الولايات المتحدة، وهي صفقة تحدث للاستفادة من فرق الأسعار بين الأسواق، وذلك مع إعلان يوم الأربعاء أن المعادن الثمينة ستُعفى من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها دونالد ترامب.
وأمس، حطّم الذهب رقما قياسيا جديدا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سائر دول العالم، إذ تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارا.
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