شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع 55 طنا من اللحوم و45 ألف كرتونة غذائية خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي مشاركة الشعب المصري الأعياد والمناسبات منذ انشائه وتقديم كافة أشكال الدعم لإدخال الفرحة في قلوب الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات كان آخرها ما قدمه التحالف الوطنى خلال عيد الفطر المبارك فقد تم توزيع أكثر من 45 ألف كرتونة غذائية وأكثر من 55 طنًا من اللحوم.

وكان قد وفر التحالف الوطنى أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور، كما وزع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، فيما يٌقدم مساعدات إنسانية ومادية لـ 35 ألف أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي لجهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات المصرية ونشر متطوعيه لتوفير الخدمات للأولى بالرعاية في كل مكان وفقا لاحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وذلك إلى جانب أنشطة متنوعة نظمها أعضاء التحالف الوطنى خلال عيد الفطر فقد قامت المؤسسة الصديقية، بتوزيع كميات من الأحذية والملابس الجديدة، بالإضافة إلى كحك العيد والهدايا على الأسر المحتاجة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي ختام الفعالية، تقدمت المؤسسة الصديقية بأسمى التهاني والتبريكات للأسر الأولى بالرعاية ولجميع أفراد المجتمع، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع بالخير والبركات.

ونظّم متطوعو صناع الحياة مصر فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الفطر في الساحات الكبرى لـ11 محافظة، بمشاركة المواطنين والأطفال.

شملت الفعاليات العديد من الأنشطة الممتعة التي تهدف إلى نشر الفرح في نفوس الجميع، حيث تم توزيع الهدايا والبالونات على الحضور، إلى جانب تنظيم ورش للرسم على وجوه الأطفال، مما أضاف أجواء من البهجة والسرور على احتفالات العيد في مختلف المناطق.

كما حرصت الفرق التطوعية على تنظيم فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، شملت ألعابًا وفعاليات حركية، بهدف خلق أجواء من المرح والتسلية، وقد تفاعل الأطفال والعائلات بشكل كبير مع هذه الأنشطة، مما جعل الاحتفالات أكثر حيوية ودفئًا.

وقامت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي إطار حرصه الدائم على مشاركة المصريين فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة، بتنظيم فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظتى الأقصر والقاهرة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال، توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

وفي محافظة الأقصر، شاركت مؤسسة مصر الخير، في فعاليات الاحتفال بالعيد ، حيث تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة.

وفي القاهرة، نظمت المؤسسة فعاليات مماثلة في عدد من المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع الهدايا والشيكولاتة، وتنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال.

وقد عبر المستفيدون من هذه المبادرات عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الجهود الطيبة، مؤكدين على أهمية هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في المجتمع، وبالدور المحوري للتحالف الوطني ومؤسسة مصر الخير في هذا الصدد.

وشاركت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المصريين فرحة عيد الفطر المبارك من خلال تنظيم فعاليات احتفالية في شوارع وميادين مصر.

وقد قامت الجمعية بتوزيع الهدايا على الأطفال والعائلات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية التي أضفت أجواء من البهجة على الجميع. شملت الفعاليات رسم وجوه الأطفال وتوزيع البالونات، مما أسهم في نشر الفرح في قلوب المواطنين في مختلف الأماكن.

وتجسدت مشاركة الجمعية في تعزيز روح العطاء المجتمعي، حيث إن هذه الفعاليات تعد جزءًا من المبادرات المستمرة التي تهدف إلى نشر السعادة والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في عيد الفطر.

وذلك إلى جانب توزيع مؤسسة صناع الخير ملابس جديدة على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك، بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم وإشعارهم بالاهتمام والمحبة في هذا الموسم الخاص.

