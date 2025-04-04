شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى وفر 11 مليون وجبة و4.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات المصرية ونشر متطوعيه لتوفير الخدمات للأولى بالرعاية في كل مكان وفقا لاحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وحرص التحالف الوطنى على مشاركة الشعب المصري الأعياد والمناسبات منذ انشائه وتقديم كافة أشكال الدعم لإدخال الفرحة في قلوب الأولى بالرعاية وهو ما ظهر في عدة مناسبات لعل آخرها ما قدمه التحالف الوطنى خلال شهر رمضان الكريم حيث وفر التحالف أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور، كما وزع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، فيما يٌقدم مساعدات إنسانية ومادية لـ 35 ألف أسرة.

وتسابق أعضاء التحالف الوطنى في تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الحدودية على مدار الشهر الكريم لتقديم كافة أشكال الدعم التي تحتاجها الأسر الأولى بالرعاية.