شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في شئون الجماعات الإرهابية: وعى الشعب سيفشل مخططات الإخوان المضللة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشي، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، أن جماعة الإخوان تواصل نشر الأكاذيب والشائعات بهدف زعزعة الاستقرار وتشويه الحقائق، موضحا أن هذه الشائعات يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المحاولات السابقة للإخوان لن تؤثر على وعي المواطنين أو على استقرار البلاد.

وأشار في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الوعي الشعبي أصبح أكبر في مواجهة مثل هذه الأخبار المغلوطة، مؤكداً على ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن تصديق الشائعات التي يتم ترويجها.

وأوضح البشبيشي أن الإخوان يسعون من خلال هذه الأكاذيب إلى إحداث فوضى وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب كانت تنجح في الماضي ولكنها الآن أصبحت مكشوفة للجميع.

وأكد أن الشعب المصري أصبح أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، وأن محاولات الجماعة لن تنجح في تحقيق أهدافها.

وشدد البشبيشي على أهمية التمسك بالحقائق والابتعاد عن الأخبار المغلوطة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصادر المعلومات قبل تصديقها.

ولفت أن مواجهة الشائعات يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لضمان استقرار البلاد والوقوف في وجه محاولات الإخوان لتقويض الأمن والاستقرار.



