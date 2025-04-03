شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوقع ازدهار الأسهم في البورصة رغم الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأميركي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.وقال ترامب في تصريح لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف: "البلاد ستزدهر".