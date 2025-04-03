شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 شهور.. رفات بشرية ترفع عدد قتلى حرائق غابات لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد مرور نحو 3 أشهر من تدمير آلاف المنازل بسبب حرائق غابات لوس أنجلوس، قال المسؤولون إن عدد القتلى من الحريقين ارتفع إلى 30 شخصًا، بعد العثور على رفات بشرية.

وقال مكتب الفحص الطبي في بيان، إن فريقًا أعلن ذلك أمس الأربعاء، بعد ورود تقرير عن العثور على رفات بشرية محتملة في عقار محترق في ألتادينا، داخل منطقة حريق إيتون.

وقال البيان إن التحقيق توصل إلى أن الرفات بشرية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الحريق إلى 18 شخصًا.

وتوفي 12 شخصًا في حريق باليسادس.

تحديد الأشلاء المتفحمة

ولتحديد الأشلاء المتفحمة، قال مكتب الفحص الطبي إنه يقارن سجلات الأسنان والحمض النووي، ويراجع السجلات الصحية ويستخدم صور الأشعة للبحث عن الأطراف الاصطناعية أو الأجهزة الطبية.

ويعمل المكتب أيضا مع سلطات إنفاذ القانون لجمع المعلومات عن الأشخاص المشتبه في أنهم في عداد المفقودين.



أسباب الحريقين

وقال البيان: "نظرًا إلى تعقيد هذه الأساليب وعملية البحث، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتأكيد هوية المتوفى في هذه الأنواع من الحالات".

واندلع الحريقان خلال رياح عنيفة في 7 يناير الماضي، وتسببا في تدمير نحو 17 ألف مبنى، ومن بينها منازل ومدارس وشركات وأماكن عبادة.

ولا تزال أسباب الحريقين قيد التحقيق.