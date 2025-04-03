شكرا لقرائتكم خبر عن لحل مسألة أوكرانيا.. مبعوث بوتين يعلن عقد اجتماعات في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعني بالشؤون الاقتصادية كيريل دميترييف عقد اجتماعات اليوم الخميس، في واشنطن مع ممثلين عن الإدارة الأمريكية، في ضوء التقارب الجاري بين روسيا والولايات المتحدة، وفي إطار المساعي إلى حل مسألة أوكرانيا.

وهذه هي أول زيارة لمسؤول روسي رفيع إلى واشنطن منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

كما تأتي غداة سريان رسوم جمركية مرتفعة فرضتها الإدارة الأمريكية على عدة بلدان ليس من بينها روسيا المستهدفة أصلًا بعقوبات أمريكية منذ اجتياحها أوكرانيا، والتي لم تعد رسميًا شريكًا تجاريًا يعتد به بالنسبة إلى واشنطن.

إحياء العلاقات الثنائية

وكتب المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف على تطبيق تليجرام: "في 2 و3 أبريل، أعقد اجتماعات في واشنطن مع ممثلين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب". من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يؤكد البيت الأبيض بعد زيارة دميترييف.



وبحسب قناة "سي ان ان"، من المرتقب أن يجتمع المبعوث الروسي بالموفد الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة سبل إحياء العلاقات الثنائية التي تدهورت بشدة إثر سنوات من التوترات بلغت أشدها في 2022، مع شن روسيا غزوها لأوكرانيا المدعومة ماليًا وعسكريًا من الولايات المتحدة.

محادثة صريحة

وأشار دميترييف الذي يرأس صندوق الاستثمارات السيادي الروسي، إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن أساسي للعالم أجمع، مع الإقرار بأن إحياءه ليس بالأمر اليسير.

لكنه قال إن كل جلسة، كل محادثة صريحة تسمح لنا بالتقدم.

ووصف سيرغي ريابكوف نائب وزير الشؤون الخارجية في روسيا الحوار الدائر منذ عدة أسابيع مع الولايات المتحدة بشأن المسائل التي تثير حساسيات بالديناميكي، مشيرًا إلى بعض التقدم، لكن من دون خروقات بعد.