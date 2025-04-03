طرابلسي بارك نشر قوانين تتعلق بالأساتذة والمدارس: سلام لم يسمح لنفسه أن يكون خارجًا على القانون

بارك عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​إدكار طرابلسي​، للأساتذة المتقاعدين، قائلًا: "مبروك للمتقاعدين من التّعليم الخاص، مبروك للمعلّمين ولنقابتهم، ومبروك لإحقاق الحق بعد ظلم سنوات ونضال 15 شهرًا لنشر قوانين أقرّها البرلمان وصدرت عن الحكومة، ووقف بوجهها عن غير وجه حقّ من يُفترَض أنّهم يُربّون الأجيال على طاعة القوانين والحق والعدالة والقِيَم".

وتوجّه في تصريح، بالشّكر إلى رئيس الحكومة نواف سلام "الّذي تجاوب مع مجلس شورى الدّولة والبرلمان ونقابة المعلّمين، ونَشر القوانين الواجب نشرها"، مشيرًا إلى أنّ "سلام لم يسمح لنفسه أن يكون "خارجًا على القانون والدّستور"، أو متآمرًا عليهما وعلى مواطنيه المستضعفين والمتألمين". ولفت إلى "أنّنا اليوم نبارك للنّاس، ولنا كلام مطوّل لاحق تفنيدًا للادّعاءات التّضليليّة القائلة إنّ القانون لا يُطبّق".

وكانت قد نُشرت في الجريدة الرّسميّة، ثلاثة قوانين هي: قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة، قانون يرمي إلى إعطاء مساعدة ماليّة لحساب صندوق التّعويضات لأفراد الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة، وقانون متعلّق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السّكنيّة.