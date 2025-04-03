شكرا لقرائتكم خبر عن 7982 نشاطا و2900 ورشة.. الحكومة تفتح آفاق الإبداع فى الربع الأول من 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، واصلت الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية قدرات الموهوبين والنابغين والمبدعين، وذلك في تنفيذ برنامجها لتعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، حيث أقامت الوزارة 40 حفلاً لتنمية قدرات الموهوبين بمشاركة 6 آلاف مستفيد، إلى جانب تنظيم 9 مسابقات بمشاركة 1128 مستفيدًا.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما نظمت الوزارة 2900 ورشة عمل استفاد منها 77.6 ألف شخص، بالإضافة إلى 150 دورة تدريبية لتنمية قدرات الموهوبين استفاد منها 600 فرد. وأقيمت معارض لتعزيز قدرات الموهوبين بمشاركة 3000 مستفيد.

وفي إطار دعم أندية الطفل وأندية الأدب، تم عقد 2193 نشاطًا بأندية الطفل، استفاد منها نحو 34.6 ألف شخص، كما تم تنظيم 1477 نشاطًا بأندية الأدب، بمشاركة 34.2 ألف مستفيد، مما يسهم في تنمية قدرات الموهوبين على مستوى واسع.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.