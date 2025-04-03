مذكرة إدارية بإقفال الإدارات العامة والبلديات في 18 و21 نيسان بمناسبة الجمعة العظيمة وإثنين الفصح

أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكّرةً إداريّةً تحمل الرّقم 14/2025، تقضي بإقفال جميع الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، بمناسبة الجمعة العظيمة وإثنين الفصح المجيد لدى الطّوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة. وجاء في نصّ المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، وبمناسبة الجمعة العظيمة وإثنين الفصح المجيد لدى الطّوائف المسيحيّة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة، تُقفل كلّ الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الجمعة الواقع في 18 نيسان 2025، ويوم الإثنين الواقع في 21 نيسان 2025، كما تُقفل يوم السّبت الواقع في 19 نيسان 2025 المؤسّسات الّتي تخضع لدوام خاص وتعمل في هذا اليوم".

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