النفط يهبط أكثر من 6 بالمئة بعد رسوم جمركية أميركية وتسريع "أوبك+" لرفع الإنتاج

انخفضت أسعار النفط ستة بالمئة اليوم بعد أن أدى إعلان "أوبك+" عن تسريع خطتها لرفع الإنتاج التدريجي في آيار لزيادة الخسائر القوية بالفعل التي تكبدها الخام عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مضادة واسعة أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 4.93 دولار أو 6.58 بالمئة إلى 70.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 1305 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.07 دولار أو 7.07 بالمئة إلى 66.64 دولار.

ويتجه خام برنت لتسجيل أسوأ انخفاض له بالنسبة المئوية منذ الأول من آب 2022، في حين يتجه الخام الأميركي لتسجيل أسوأ انخفاض منذ 11 تموز 2022.

ووافقت ثماني دول أعضاء في "أوبك+"، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في اجتماع للوزاء اليوم الخميس على رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يوميا في أيار بدلا من 135 ألف برميل يوميا كانت مقررة في السابق.

واوضح جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك "يو.بي.إس"، "أعتقد أن هناك ثقة لدى المجموعة بقدرة السوق على استيعاب براميل إضافية في فترة ارتفاع الطلب موسميا، ولكن أيضا بأن زيادة العرض ستكون أقل نظرا لتخفيضات التعويضات وانقطاعات أخرى في الإمدادات".

وخسرت أسعار النفط بالفعل نحو أربعة بالمئة قبل الاجتماع، إذ تفاعل المتعاملون مع رسوم ترامب الجمركية بمخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إشعال حرب تجارية عالمية من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود.

وذكر أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك إن إعلان الرسوم الجمركية الأميركية، بانه "من المرجح أن يسبب فوضى في سلاسل التوريد العالمية ويزيد على المدى القصير من خطر التداعيات الاقتصادية ويؤثر سلبا على الطلب على السلع الأساسية".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل، مما ضغط أكثر على المعنويات بالسوق.