وزير الاقتصاد: رفع ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان

أشار وزير الاقتصاد عامر البساط، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية لن يؤثر بشكل كبير ومباشر على لبنان ونتطلع للأثر غير المباشر لهذه الرسوم".

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