أشار المكتب الإعلامي للقطاع الغربي في "اليونيفيل"، إلى أنّ "قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال نيكولا ماندوليسي عقد اجتماعًا هو الأوّل مع رئيس بلديّة خربة سلم محمد رحال، في إطار الاجتماعات المؤسسيّة مع السّلطات المحليّة في جنوب لبنان".
ورأى في بيان، أنّ "مثل هذا الاجتماع الأوّل فرصة هامّة لإقامة حوار مباشر، وفهم أعمق لتحدّيات البلديّة"، موضحًا أنّ "خلال المناقشة، أبرز رحال الصّعوبات الرّئيسيّة الّتي يواجهها المجتمع المحلّي بعد النّزاع الأخير، خصوصًا الوضع الاقتصادي المتدهور للمواطنين والظّروف الأمنيّة".
ولفت المكتب إلى أنّ "ماندوليسي أكّد التزام اليونيفيل تعزيز الحوار مع المجتمعات المحليّة، ودعم السّكان في العودة الآمنة إلى منازلهم. كما أكّد دعم الجيش اللبناني، بخاصّة من خلال التّعاون الوثيق مع اللّواء الخامس، وكذلك مع فوج التّدخّل السّريع الثّاني والخامس، اللّذين يشكّلان مكوّنات استراتيجيّة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وذكر أنّ "الاجتماع تمّ في جوّ من التّعاون، ممّا وضع الأساس لاستمرار التّفاعل البنّاء بين اليونيفيل وبلدية خربة سلم".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار بلدية خربة سلم وأكد دعم السكان بالعودة الآمنة إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.