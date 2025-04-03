تقي الدين: لبنان يسعى للتهدئة واسرائيل تتمادى في التصعيد وكل هذه الضغوطات هي بهدف التطبيع

اشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي آلدين، الى أن "لبنان يسعى للتهدئة والعدو الإسرائيلي يتمادى في التصعيد، وكل هذه الضغوطات التي يمارسها الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة على لبنان هو بهدف التطبيع مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أننا "أمام مرحلة خطيرة، و لا أحد يعلم ما تخفيه لنا الأيام المقبلة".

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