محفوظ: الإعلام اللبناني الالكتروني مُطالب بتعزيز الوحدة الوطنية والتشديد على دور الجيش بمواجهة العدو

رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، أنّ "المطلوب في الإعلام اللبناني الالكتروني، تعزيز الوحدة الوطنية، والتشديد على دور المؤسسة العسكرية في مواجهة العدو، الذي يستغل حالات الضعف الناجمة عن علاقات الشك بين اللبنانيين، وعن الوضع العام السيئ في المنطقة".

كلام محفوظ جاء خلال افتتاح دورة تدريبية في قاعة المجلس في مبنى وزارة الاعلام، عن الإعلام الالكتروني والذكاء الإصطناعي.

وقال محفوظ "لقد أصبح الاعلام الالكتروني الاعلام الاول في لبنان، وذلك لانه اعلام اللحظة، والاعلام الذي يتعمم على كل المناطق والقرى والبلدات والمحافظات والطوائف اللبنانية، وهو حول قسما كبيرا من اللبنانيين الى اعلاميين وصحافيين".

وأشار إلى أن "الاهتمام بالإعلام الإلكتروني في لقاءات التدريب التي تتم، يهدف الى المزيد من المهنية بهذا الاعلام والمزيد من التزام صحة المعلومة ودقتها، كما في نشر الحقيقة وتعميم المشترك بين اللبنانيين، ذلك ان ما نحتاجه في لبنان حاليا هو تغليب فكرة المواطنة والمشترك بين اللبنانيين على اختلافهم والابتعاد عن الطوائفية السياسية".

وأمل بأن "يكون العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، مدخلًا لتحقيق آمال اللبنانيين في وحدة شاملة وفي أمن واحد وعلاقة وثيقة في ما بينهم، في مواجهة العدو الاسرائيلي".

كما أعرب عن أمله بأن تكون "الجلسة منتجة على صعيد تعميم المفاهيم الصحيحة، وخصوصا أن مسألة الذكاء الاصطناعي ليست مفهومة بما فيه الكفاية".