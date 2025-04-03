يعقوب: نحن أمام خياريَن إما تفاقم التصعيد وصولًا لاستهداف إيران وإما نزول ترامب عن الشجرة

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أثار ضجيجًا عالميًّا باتخاذه قرارات ضريبيّة وتجاريّة تجذب الرّأي العام الأميركي، ولكنّه في الحقيقة يريد حرف الأنظار عن المأزق العسكري الأميركي في البحر الأحمر، لأنّ حجم التّهديد والحشد العسكري الكبير الّذي أطلقه ترامب ضدّ اليمن بدأ يفقد هيبته، مع استمرار العمليّات اليمنيّة ضدّ القطع البحريّة الأميركيّة وحاملات الطّائرات؛ وتواصُل استهداف الصّواريخ اليمنيّة للعمق الإسرائيلي".
وأكّد في تصريح، أنّ "الوقت ليس في مصلحة ترامب، لأنّ انكسار إرادته سيضعف تأثير تهديداته، وسيغيّر مسار وفعاليّة شعاره "السّلام بالقوّة"، لافتًا إلى أنّ "لذلك، ستتعرّض المنطقة لمزيد من التّصعيد والتّوتر، وهذا ما نشهده في لبنان وسوريا وإيران".
واعتبر يعقوب "أنّنا أمام خيارين: إمّا تفاقم التّصعيد وصولًا إلى استهداف إيران وفتح أبواب جهنّم، وإمّا نزول ترامب عن الشّجرة والضّغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفكّ الحصار الغذائي عن غزة، لإطفاء جبهة اليمن والدّخول في مفاوضات منطقيّة مع إيران"، مشدّدًا على أنّ "الأيّام المقبلة حاسمة".
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