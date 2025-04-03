قوى الأمن: ضبط أسلحة وذخائر حربية في بعلبك بعد توقيف شخص في حوزته هوية مزورة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن ضبط أسلحة وذخائر حربية في بعلبك بعد توقيف شخص في حوزته هوية مزورة.

وأوضحت في بيان أنّ "بتاريخ 18-3-2025، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بسيارة رباعية الدفع من نوع "Toyota FJ Cruiser"، وعلى متنها المدعو: ح.ع. (مواليد عام 1997، لبناني)، وبتفتيشه عثر في حوزته على بطاقة هوية مزورة".

وأضافت "أحيل الموقوف إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية -للتوسع بالتحقيق معه-، وبناء على اشارة القضاء المختص، قامت قوة من هذه المفرزة بالتنسيق مع مفرزة بعلبك القضائية بمداهمة منزله الكائن في مدينة بعلبك، وتم ضبط قاذف "لاو"، قاذف "ب 7" مع قذيفتين، بندقية كلاشنكوف عدد 2 بومب أكشن

حربة، أصفاد وألبسة عسكرية".

هذا، وأودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.