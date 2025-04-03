المجلس العسكري في بورما: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 3085 قتيلًا و4715 جريحًا

كشف النّاطق باسم المجلس العسكري الحاكم في بورما، زاو مين تون، عن ارتفاع عدد قتلى الزّلزال القوي الّذي ضرب البلاد إلى 3085 شخصًا، فيما لا يزال 341 شخصًا في عداد المفقودين كما هناك 4715 مصابًا.
وأشار إلى أنّ مساعدات وعمّال إنقاذ وصلوا من 17 دولة، ومعهم نحو ألف طنّ من الإمدادات ومواد الإغاثة، مؤكّدًا "أنّنا نواصل عمليّات البحث والإنقاذ، ونريد أن نعرب عن امتناننا للمجتمع الدّولي والفرق الطبيّة على عملهم المتفاني".
وكان قد ضرب زلزال بقوّة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط بورما في 28 آذار الماضي، متسبّبًا بدمار كبير في مناطق عدّة من البلاد. وقد أُعلنت حالة الطّوارئ في ستّ مناطق بما في ذلك ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، والّتي كانت قريبة من مركز الزّلزال وشهدت دمارًا هائلًا.
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